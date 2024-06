Franzose Turpin pfeift DFB-Elf im EM-Eröffnungsspiel

Workshop für EM-Schiedsrichter in Offenbach - Die EM-Schiedsrichter Clément Turpin (l-r) aus Frankreich und sein Assistent Benjamin Pagès, Daniel Siebert aus Deutschland und sein Assistent Jan Seidel sitzen im Anschluss an den Vorbereitungs-Workshop der Uefa für die Fußball-Europameisterschaft auf einer Bank. Am 14. Juni 2024 erfolgt der Anpfiff zur EURO 2024. - Foto: Arne Dedert/dpa