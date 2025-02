Französischer Schiedsrichter mit Premiere bei Bayern-Spiel

Mit diesem Referee hatte es der FC Bayern noch nicht zu tun. Benoît Bastien leitet erstmals ein Münchner Spiel in der Champions League. Der Gegner kennt ihn besser.

Der französische Schiedsrichter Benoît Bastien leitet am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) erstmals ein Champions-League-Spiel des FC Bayern München. Gegner Celtic Glasgow kennt den 41-Jährigen dagegen besser. Bastien war in dieser Saison bereits beim 3:1 der Schotten gegen RB Leipzig als Referee im Einsatz.

Celtic tritt nach dem 1:2 im Hinspiel gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister nach dem Liga-Auftritt in der Heimat mit Rückenwind an. Das Team von Trainer Brendan Rodgers bleibt durch ein 3:0 gegen Dundee United unangefochtener Tabellenführer.

„Was auch immer am Dienstag passiert, die Jungs können wirklich stolz auf das sein, was sie erreicht haben, und können darauf aufbauen“, sagte Rodgers. „Wir wollen uns immer unseren Mut bewahren, aber auch unsere Bescheidenheit ist wichtig. Wir sind uns der Größe der Aufgabe bewusst, aber wir wollen das Beste geben, was wir können.“

