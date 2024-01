Franz Beckenbauer in München beigesetzt – Kanzler Scholz besucht Trauerfeier

Franz Beckenbauer ist am Freitag auf dem Münchner Friedhof Perlacher Forst im engsten Familienkreis beigesetzt worden. Das berichtet die Bild-Zeitung.









Beckenbauer, der am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben war, wurde demnach im Familiengrab an der Seite seiner Eltern Antonie und Franz begraben. In der kommenden Woche (19. Januar, 15 Uhr) veranstaltet Fußball-Rekordmeister Bayern München in der Allianz Arena eine Gedenkfeier für die verstorbene Vereins-Ikone. Auch das Bundesliga-Spiel der Münchner am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen dei TSG Hoffenheim steht ganz im Zeichen des Gedenkens an den Kaiser.



Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird an dieser großen Trauerfeier für Franz Beckenbauer teilnehmen. Der Kanzler wolle damit „seinen großen Respekt und seine Anerkennung für einen herausragenden Sportler unseres Landes bekunden“, sagte am Freitag die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann in der Bundespressekonferenz in Berlin. „Mit Franz Beckenbauer verliert unser Land einen großen Fußballer, Sportler und Menschen.“

− dpa