Franken-Derby am Freitagabend

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg - Der Fürther Simon Asta (l) kämpft mit dem Nürnberger Fabian Nürnberger um den Ball. - Foto: Daniel Karmann/dpa

Das erste Franken-Derby der neuen Saison in der 2. Bundesliga findet an einem Freitagabend statt. Der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth spielen am 15. September um 18.30 Uhr gegeneinander. Das geht aus der Terminierung der Spieltage drei bis zehn durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch hervor.

Die Nürnberger spielen demnach zweimal am Samstagabend um 20.30 Uhr. Am 5. Spieltag (2. September) geht es zum 1. FC Kaiserslautern auf den Betzenberg, am 9. Spieltag (7. Oktober) tritt der FCN dann beim FC St. Pauli an.

Die Fürther dagegen spielen bis auf das Derby zunächst immer nur samstags und sonntags zu den früheren Anstoßzeiten um 13.00 Uhr beziehungsweise 13.30 Uhr.

