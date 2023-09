Fraktion der Freien Wähler begrüßt Söders Entscheidung

In der Flugblatt-Affäre hat die Landtagsfraktion der Freien Wähler in Bayern das Festhalten von Regierungschef Markus Söder (CSU) an Hubert Aiwanger als seinem Stellvertreter und Wirtschaftsminister begrüßt. «Wir sind froh, dass die Bayernkoalition für unser Land stabil und in Einmütigkeit weiterarbeiten wird», sagte Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl am Sonntag laut einer Mitteilung.

Am 8. Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. CSU und Freie Wähler hatten bisher stets erklärt, ihre Koalition nach der Wahl fortsetzen zu wollen. Das bekräftigte Söder am Sonntag erneut.

Streibl sagte: «Wir sind der Auffassung, dass Hubert Aiwanger für das unverantwortliche und vollkommen inakzeptable Handeln eines Familienmitglieds vor mehr als drei Jahrzehnten keinerlei politische Verantwortung trägt.»

Freie-Wähler-Chef Aiwanger hatte zuvor in seinen Antworten auf einen Fragekatalog Söders bekräftigt, das antisemitische Flugblatt, das bei ihm während seiner Schulzeit gefunden worden war, nicht verfasst zu haben. Sein älterer Bruder hatte vor rund einer Woche mitgeteilt, dass es von ihm stamme.

