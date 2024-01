Fotostrecke: Unsere Leser zeigen die schönen Seiten des Winters in der Region

Glatteis, Unfälle, Schulausfälle. In den letzten Tagen dominierten die negativen Folgen, die der erneute Wintereinbruch in der Region hatte. Dabei hat der Winter so viel mehr zu bieten: wundervoll weiße Landschaften, atemberaubende Sonnenuntergänge und eisige Kunstwerke der Natur. Unsere Leser haben uns dazu ihre schönsten Fotos zukommen lassen, um sie zu zeigen: die schönen Seiten des Winters in der Region.



Wenn auch Sie schöne Winterfotos haben, schicken Sie die gern an social-media@mgbayern.de.

− lgz