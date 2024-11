Fluthilfe für Süddeutschland: EU gibt Millionenbetrag an Bayern und Baden-Württemberg

Durch die Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland entstanden im Frühjahr Schäden in Milliardenhöhe. Deutschlands EU-Partner zeigen sich nun solidarisch.









Bayern und Baden-Württemberg bekommen nach dem verheerenden Hochwasser im Frühling rund 112 Millionen Euro an EU-Fluthilfe. Nach dem Rat der 27 EU-Mitgliedstaaten stimmte jetzt auch das Europäische Parlament einem entsprechenden Vorschlag der EU-Kommission zu. Mit dem Geld sollen unter anderem Zuschüsse für die teuren Aufräumarbeiten und Wiederaufbaumaßnahmen finanziert werden. Es kommt aus dem sogenannten EU-Solidaritätsfonds.





Milliarden Schäden bei Juni-Hochwasser





Vom 30. Mai bis zum 11. Juni hatte es in Bayern und Baden-Württemberg vielerorts massives Hochwasser infolge von Starkregen gegeben. Die Behörden bezifferten die Schäden in beiden Ländern Ende September auf mehr als 4,1 Milliarden Euro.



Weitere Fluthilfen in Höhe von knapp vier Millionen Euro gehen nach dem EU-Beschluss vom Mittwoch in die italienische Region Aostatal. Dort hatte es Ende Juni schwere Überschwemmungen gegeben.

− dpa