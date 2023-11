Flugzeug stürzt in Oberösterreich ab - Intensive Suchaktion nach Wrackteilen und Insassen

Ein Flugzeugabsturz beschäftigt am Samstag die Polizei in Oberösterreich. − Foto: Team Fotokerschi.at/David Rauscher

Ein Flugzeugabsturz beschäftigt am Samstag die Polizei in Oberösterreich. Die Suche nach Wrackteilen und Insassen gestaltet sich bei winterlichen Verhältnissen schwierig.









Die Einsatzkräfte wurden gegen 12 Uhr darüber informiert, dass im Bereich Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) möglicherweise ein Flugzeug abgestürzt sei. Derzeit läuft eine intensive Suchaktion, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, die sich aufgrund des Wintereinbruchs schwierig gestaltet. Im Einsatz sind Feuerwehr- und Rettungskräfte, Polizei mit Hubschraubern sowie die Bergrettung.



Zunächst konnte die genaue Absturzstelle nicht lokalisiert werden, gegen 13.30 Uhr fanden die Einsatzkräfte dann Wrackteile in der Nähe der Sepp-Huber-Hütte am Kasberg. Um welches Flugzeug es sich handelt, woher dieses kommt und wie es zum Absturz kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Wie viele Menschen in dem Flugzeug waren und ob diese noch leben, ist bisher ebenso völlig unklar.



Bei weiteren Informationen wird dieser Artikel aktualisiert.

