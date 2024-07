Flugzeug muss in Memmingen zwischenlanden

Verbrennungen dritten Grades zieht sich ein Junge mit heißem Tee zu - und weil das Ganze in einem Flugzeug passiert, muss der Flieger seinen Flug unterbrechen.

Weil sich ein Kind im Flugzeug an heißem Tee verbrannt hat, musste ein Flieger am Flughafen Memmingen kurzfristig zwischenlanden. Wie die Polizei mitteilte, stellte ein Notarzt Verbrennungen dritten Grades bei dem Neunjährigen fest. Der junge Passagier aus Großbritannien kam per Rettungshubschrauber in ein Klinikum. Ermittlungen ergaben demnach, dass der Junge sich aus Unachtsamkeit selbst verbrüht hatte. Das Flugzeug war am Dienstag auf dem Weg von London nach Italien.

