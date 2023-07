Fluglehrer und Schüler überstehen Notlandung unverletzt

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Flugzeugrad bricht ab, eine Graspiste wird zur Rettung: Ein Fluglehrer und sein Schüler haben eine Notlandung am Augsburger Flughafen gemeistert. Der Tower des Flughafens Genderkingen, wo die beiden am Freitag Landeübungen machten, informierte sie über das beschädigte Rad an dem Ultraleichtflugzeug, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der erfahrene 55 Jahre alte Fluglehrer habe sich daraufhin für eine Notlandung auf dem Augsburger Flughafen entschieden, wo eine Graspiste zur Verfügung stand. Die beiden Männer blieben unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:230716-99-421673/2