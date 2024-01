Flughafen München kündigt „erhebliche Einschränkungen“ an

Luftverkehr - Ein Flugzeug setzt zum Landeanflug an. - Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Der Flughafen München erwartet am Mittwoch bis mittags „erhebliche Einschränkungen im Flugbetrieb“. Der Deutsche Wetterdienst habe für die erste Tageshälfte extreme Wetterbedingungen und gefrierenden Regen vorhergesagt. Die Lufthansa teilte mit, am Mittwoch und Donnerstag werde in Frankfurt und München mit starkem Schneefall und gefrierendem Regen gerechnet. „Lufthansa hat daher den gesamten Flugplan für die Kurz- und Langstrecke deutlich reduziert.“

Die Lufthansa werde von Streichungen betroffene Fluggäste frühzeitig informieren und bitte sie, nicht zum Flughafen zu kommen. Alle Passagiere sollten sich unbedingt noch vor der Anreise an den Flughafen über den Status ihres Fluges informieren. Die Lufthansa wolle „nach Wetterbesserung, die für Freitag zu erwarten ist, zügig zum planmäßigen und stabilen Flugbetrieb“ zurückkehren.

Der Flughafen in Nürnberg hat sich laut einem Sprecher auf die Wettervorhersage eingestellt. Der Winterdienst und die Kolleginnen und Kollegen für das Enteisen der Flugzeuge stünden bereit. „Zudem empfehlen wir allen Passagieren, rechtzeitig anzureisen.“

Der Münchner Flughafen-Sprecher Robert Wilhelm sagte, entscheidend werde sein, wie viel Regen falle und gefriere. Der Winterdienst sei zwar auf den Rollwegen unterwegs, aber wenn auf einem Flugzeug ein zentimeterdicker Eispanzer entstehe, dauere die Enteisung bis zu einer Stunde. Bei einem reduzierten Flugplan am Mittwoch könnten die verbleibenden Maschinen vernünftig abgefertigt werden.

© dpa-infocom, dpa:240116-99-634159/5