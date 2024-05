Flughafen Memmingen auf Augenhöhe mit Nürnberg

Allgäu Airport Memmingen - Fluggäste spiegeln sich in der verglasten Fassade des Allgäu Airports. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Der südbayerische Flughafen Memmingen wächst stark und ist auf dem Weg in die Top Ten der deutschen Verkehrsflughäfen. Wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte, nahm die Zahl der Starts und Landungen sowie die Zahl der Passagiere im ersten Quartal um jeweils 24,5 Prozent zu. Zwischen Januar und Ende März meldete Memmingen 614.000 Passagiere, Nürnberg 627.000 Passagiere (+7,4 Prozent).

Der Flughafen München zählte im ersten Quartal 7,9 Millionen Passagiere und damit 14,2 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damit erreichte München 80 Prozent des Fluggastaufkommens im Vorkrisenjahr 2019.

Memmingen hatte die Vor-Corona-Zahlen schon 2022 deutlich übertroffen. Der schwäbische Flughafen meldete im Gesamtjahr 2022 fast 2,0 Millionen Passagiere, 2023 rund 2,8 Millionen und rechnet in diesem Jahr mit mehr als drei Millionen Passagieren, wie die Sprecherin Marina Speiser sagte. Die beiden größten Fluggesellschaften ab Memmingen sind Wizz Air mit Zielen in Südosteuropa und Ryanair mit Zielen in Italien, Spanien, Griechenland, Großbritannien und Irland. Daneben verkehren Eurowings und Tui mit Ferienfliegern ans Mittelmeer.

Laut Flughafenverband ADV wurden an deutschen Flughäfen von Januar bis März 39,6 Mil­lio­nen an- und abfliegende Pas­sa­giere gezählt, 13,2 Prozent mehr als im Vor­jah­res­zeit­raum. Damit erhole sich der Luft­ver­kehr hier langsamer als in den anderen gro­ßen euro­päi­schen Märkten, teilte der ADV mit und beklagte hohe Luft­ver­kehr­steuern, Si­cher­heits­kos­ten und Flug­si­che­rungs­ge­büh­ren, die viele Air­lines abschreckten.

© dpa-infocom, dpa:240522-99-124063/2