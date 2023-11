Flüchtiger Straftäter aus Spanien in Franken gefasst

Ein flüchtiger Straftäter aus Spanien ist in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) von der Polizei gefasst worden. Gegen den 36-Jährigen lag nach Polizeiangaben von Donnerstag ein europäischer Haftbefehl vor. Er sei 2020 wegen eines Sexualdeliktes aus dem Jahr 2015 von einem spanischen Gericht rechtskräftig zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Der Kampfsportler hatte sich jedoch den spanischen Behörden entzogen und wurde europaweit gesucht.

Wie die Polizei weiter mitteilte, gab das Bundeskriminalamt (BKA) Hinweise an die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber, nach denen sich der Mann in der mittelfränkischen Stadt aufhalten könnte. Am 17. November sei er festgenommen, tags darauf einem Richter vorgeführt und danach in eine JVA gebracht worden. Zurzeit laufe das Auslieferungsverfahren, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg.

