Flucht vor Polizei: Mann schwimmt durch Main-Donau-Kanal

Ein Mann macht sich an einem Auto zu schaffen. Als er erwischt wird, springt er kurzerhand ins Wasser und versucht, davonzuschwimmen - allerdings ohne Erfolg.

Ungewöhnliche Flucht vor der Polizei: Ein Mann ist in Oberfranken durch den Main-Donau-Kanal geschwommen, um den Beamten zu entkommen.

Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte sich der 25-Jährige am späten Sonntagabend in Bamberg an einem geparkten Auto zu schaffen gemacht. Ob es nicht abgesperrt war, oder er gar versuchte, es aufzubrechen, ist nicht bekannt.

Als der Mann erwischt wurde, sei er in den Main-Donau-Kanal gesprungen und ans gegenüberliegende Ufer geschwommen. Dort hätte aber bereits die Polizei auf ihn gewartet. Laut dem Sprecher blieb der Mann unverletzt. Er sei bereits wegen anderer Delikte polizeibekannt.

