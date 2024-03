Flucht bei Behandlung: Suche nach Straftäter dauert an

Der am Montag aus einem Krankenhaus in Augsburg geflohene Strafgefangene befindet sich weiter auf der Flucht. Die Polizei führe die Suche auch am Dienstag fort, sagte ein Sprecher am Morgen.

Der 47-Jährige flüchtete am Montagmittag zu Fuß, die Richtung war zunächst unbekannt. Der Beschreibung zufolge trug er bei seiner Flucht Handschellen. Der Sprecher machte zunächst keine Angaben, wie der Straftäter bei dem Behandlungstermin fliehen konnte. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, verdächtige Beobachtungen sofort zu melden.

