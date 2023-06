Flirtversuch in Disco scheitert: Männer werfen Bierflasche und treten Frau in die Rippen

Gegen 2:15 Uhr – trafen die beiden Gruppen in der Landshuter Straße/Längsweg erneut aufeinander. Einer der beiden Unbekannten warf hierbei eine Bierflasche in Richtung der Gruppe. −Symbolbild: dpa

Nachdem ein Flirtversuch am frühen Sonntagmorgen in einer Straubinger Disco scheiterte, drehten zwei bislang unbekannte Männer durch. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.









Das könnte Sie auch interessieren: Häusliche Gewalt: Mann (39) greift Ehefrau in Straubing mit Messer an



Wie die Polizei am Sonntagvormittag mitteilte, trafen die beiden Herren nach dem misslungenen Flirtversuch vor der Diskothek erneut auf die drei Frauen, die von einem Mann begleitet wurden. Hierbei kam es zu Beleidigungen gegen die Personengruppe.



Kurze Zeit später – gegen 2:15 Uhr – trafen die beiden Gruppen in der Landshuter Straße/Längsweg erneut aufeinander. Einer der beiden Unbekannten warf hierbei eine Bierflasche in Richtung der Gruppe. Dadurch wurde eine Dame durch herumfliegende Scherben an der Hand verletzt. Außerdem trat einer der Herren gegen die Rippen einer Dame wodurch diese verletzt wurde. Im Anschluss flüchteten die beiden Täter.





So beschreibt die Polizei die beiden Männer:





Es handelte sich dabei um zwei Männer, beide ca. 30 Jahre, südländisches Aussehen mit auffälliger Kleidung. Einer der Männer trug eine helle Jeanshose und ein eine helle Jeansjacke sowie auffällige Nike Turnschuhe und nach oben gegelte Haare.



Der zweite Unbekannte hatte auffällig kurz rasierte Haare und trug ein schwarzes Hemd mit weißen Palmen, eine dunkle Jeanshose sowie schwarze Stiefel. Zeugen der Tat oder Hinweise zu den beiden Tätern werden durch die Polizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/868-0 entgegengenommen.

− che