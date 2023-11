Fliegerbombe in Unterfranken erfolgreich entschärft

In Unterfranken ist eine Fliegerbombe erfolgreich entschärft worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen Spezialisten vom Kampfmittelräumdienst im Landkreis Würzburg am Mittwochvormittag auf den Blindgänger. Unmittelbar neben dem Fundort in Giebelstadt war erst vor drei Wochen eine ähnliche Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden.

Der Bereich wurde durch die Polizei und Feuerwehr abgesichert, damit der Sprengmeister die Bombe entschärfen konnte. Den Angaben zufolge bestand für die Bevölkerung zu keiner Zeit eine Gefahr. Eine Evakuierung war nicht notwendig.

© dpa-infocom, dpa:231116-99-968791/2