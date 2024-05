Fliegerbombe in Hof gefunden - Supermarkt wird geräumt

Nach dem Fund einer Fliegerbombe am Güterbahnhof im oberfränkischen Hof haben Einsatzkräfte am Donnerstag mit der Räumung eines Gebiets im Umkreis von 200 Metern begonnen. Auch ein Supermarkt in der Nähe des Fundorts müsse geräumt werden, teilte die Polizei mit. Dies werde „momentan veranlasst“. Den Angaben zufolge wurde die 150-Pfund-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg am späten Vormittag bei Bauarbeiten in einer Tiefe von etwa drei Metern gefunden. Ein Sprengkommando sei unterwegs.

Der Zugverkehr war nach ersten Informationen der Polizei durch die Sperrung nicht beeinträchtigt. Wann die Sperrungen aufgehoben werden könnten, war am frühen Nachmittag zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240523-99-136810/2