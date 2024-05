Fliegerbombe an Güterbahnhof in Hof entschärft

Polizei mit Blaulicht - Blaulicht leuchtet an einem Einsatzfahrzeug. - Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Nach Sperrungen und Räumungen wegen des Funds einer Fliegerbombe im oberfränkischen Hof ist der Sprengkörper am Donnerstag unschädlich gemacht worden. Ein Sprengkommando aus Nürnberg habe die 150-Pfund-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Nachmittag erfolgreich entschärft, sagte ein Polizeisprecher. Der Evakuierungsradius von 200 Metern rund um die Fundstelle am Güterbahnhof sei aufgehoben worden.

Den Angaben zufolge wurde die Bombe am späten Vormittag bei Bauarbeiten in einer Tiefe von etwa drei Metern gefunden. Einsatzkräfte hatten daraufhin unter anderem einen nahe gelegenen Supermarkt geräumt. Etwa 800 Menschen seien von der Räumung betroffen gewesen. Zudem sei zeitweise der Zugverkehr am Hauptbahnhof Hof eingestellt worden.

