Flick über Bayern-Erinnerungen: „Eine super-schöne Zeit“

An die erfolgreiche Zeit beim FC Bayern denkt Hansi Flick gerne zurück. Beim Wiedersehen ist der 59-Jährige aber voll auf Barça fokussiert. Ein besonderes Ergebnis zählt für ihn nicht mehr.

Hansi Flick denkt vor dem emotionalen Wiedersehen mit dem FC Bayern München gerne an seine Arbeit dort zurück. „Es war eine super-schöne Zeit, die ich auch so in Erinnerung habe“, sagte der Trainer des FC Barcelona vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen seinen früheren Verein.

Er bereite jedes Spiel gleich vor, sagte der 59-Jährige. „Aber natürlich ist Bayern München etwas Besonderes in meiner Vita. Ich war als Spieler und Trainer dort sehr erfolgreich. Ich habe viele Bekanntschaften dort.“ Aber jetzt sei es ein neues Kapitel in seinem Leben. „Ich fühle mich hier in Barcelona sehr wohl“, sagte er.

Unvergessenes 8:2

Erstmals nach seiner Sieben-Titel-Ära in München ist der ehemalige Bundestrainer Gegner des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Höhepunkt der Amtszeit in München war der Triumph in der Champions League im Sommer 2020. Auf dem Weg dorthin fertigten die Bayern den FC Barcelona mit 8:2 ab. Ein Ergebnis, das noch immer in den Köpfen vieler Katalanen ist.

„Es zählt nicht die Vergangenheit, sondern das Hier und Jetzt. Wir haben keinen Einfluss darauf, was gestern passiert ist, aber wir können ändern, was morgen passiert“, sagte Flick. „Dafür wollen wir gut vorbereitet sein und unser Bestes geben. Wir wollen versuchen, Bayern zu besiegen.“

Unter dem neuen Trainer Vincent Kompany agiere Bayern sehr dominant, aber das sei immer schon beim Club so gewesen und gehöre zur DNA des Vereins. „Man muss sagen, dass Bayern in dieser Saison einen sehr guten Fußball spielt. Vincent Kompany und sein Trainerteam leisten eine hervorragende Arbeit“, sagte Flick. „Sie spielen sehr mutig, pressen sehr hoch, sind gut im Ballbesitz. Es wird kein einfaches Spiel werden. Aber wir werden unser Bestes geben und sind bereit.“

Bayern freuen sich über eine „Superlösung“

Flick ist seit dieser Saison Trainer des FC Barcelona, der Tabellenführer in Spanien ist. Zwischenzeitlich war er auch als eine Option für die Nachfolge von Thomas Tuchel beim FC Bayern im Gespräch. „Wir sind happy, wie es jetzt ist. Wir haben eine Superlösung mit Vincent Kompany gefunden“, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.

„Hansi Flick war extrem erfolgreich in München, es war beinahe das erfolgreichste Spiel in der Club-Geschichte. Er hatte ein sehr enges Verhältnis zu den Spielern, viele haben auch unter ihm im Nationalteam gespielt“, sagte Freund. „Es wird ein sehr spezielles Spiel. Er ist ein deutscher Trainer, der eine sehr erfolgreiche Vergangenheit hier hat. Von daher freuen sich viele auf ein Wiedersehen mit ihm.“

© dpa-infocom, dpa:241022-930-267314/1