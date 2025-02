Flammen in Kälberstall - 18 Tiere verendet

In einem Stall mit zwei Dutzend Tieren breiten sich Flammen und Rauch aus. Die Feuerwehr wird gerufen. Kommt die Hilfe rechtzeitig?

18 Kälber sind bei einem Brand in einem Stall in Vierkirchen im Landkreis Dachau verendet. Was das Feuer verursacht hatte, ist noch ungeklärt, wie die Polizei mitteilte. Eine Autofahrerin habe das Feuer auf dem Heimweg bemerkt und den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin aus. 24 Tiere befanden sich in dem Gebäude, einige wurden gerettet. Hinweise auf Brandstiftung gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

