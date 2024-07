Finger steckt in Schraubenmutter fest - Jugendlicher in Not

Ein Jugendlicher wollte einen Ring und steckt sich eine Mutter über seinen Finger. Der schwillt aber an, was das Abziehen unmöglich macht. Selbst im Krankenhaus kann man nicht helfen. Was tun?

München (dpa/lby) - Wohl doch keine gute Idee: Ein 15-Jähriger hat sich eine Schraubenmutter als Ring angezogen - und ihn nur mithilfe der Münchner Feuerwehr wieder abbekommen. Der Jugendliche habe Schmuck selber herstellen wollen, teilten die Einsatzkräfte mit. Also zog er sich am Dienstag kurzerhand eine größere Mutter über seinen Mittelfinger. Jedoch schwoll der Finger daraufhin derart an, dass er sie nicht mehr abbekam.

Auch in der Notaufnahme eines Krankenhauses wusste man nach erfolglosen Versuchen nicht weiter. Die Feuerwehr wurde daraufhin alarmiert. Diese setzten ein Metall schneidendes Multifunktionswerkzeug ein. Damit das Metall nicht zu heiß wird, musste immer wieder abgesetzt und mit Wasser gekühlt werden, wie ein Feuerwehrsprecher erklärte. Und so war der provisorische Ring erst nach schätzungsweise 40 Minuten vom Finger.

