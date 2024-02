Ein Arbeiter einer Firma in München hat sich an einer Fräsmaschine seinen kleinen Finger abgerissen. Derzeit wird in der Klinik versucht, den Finger wieder anzunähen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Freitagmittag bemerkten Arbeitskollegen des 50-Jährigen den Unfall. Sie leisteten Erste Hilfe und kühlten den amputierten Finger. Den genauen Unfallhergang ermittelt nun die Polizei.

