Findige Fahrraddiebe bauen sich Beute zusammen

Polizei Blaulicht - Beute nach Baukastenprinzip: Die Polizei in Donauwörth sucht nach zwei Fahrraddieben. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Zwei abgeschlossene Fahrräder waren keine Hürde für ein diebisches Duo in Donauwörth. Sie schrauben sich ihre Beute einfach aus beiden Rädern zusammen.

Aus zwei mach eins: Fahrraddiebe haben in Schwaben ihre Beute aus zwei unterschiedlichen Rädern zusammengebaut. Wie die Polizei heute mitteilte, schraubten die zwei Täter am Donnerstag jeweils die Vorderräder von zwei am Donauwörther Bahnhof (Landkreis Donau-Ries) abgestellten Mountainbikes ab.

Eines der Fahrräder war demnach mit dem Rahmen per Schloss gesichert, bei dem anderen war das Vorderrad angeschlossen. Die Diebe konnten den Angaben nach das Vorderrad des ersten Mountainbikes am Rahmen des zweiten montierten und sich so mit einem vollständigen Fahrrad aus dem Staub machen.

Das zusammengebaute Zweirad hatte laut Polizei einen Wert von rund 1.000 Euro. Nach Schätzung eines Zeugen sollen die Diebe um die 13 Jahre alt gewesen sein. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.



