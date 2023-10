Finanzminister Füracker holt Direktmandat in der Oberpfalz

Plenarsitzung im Landtag - Albert Füracker (r, CSU), Finanzminister von Bayern, spricht. - Foto: Sabina Crisan/dpa

Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) hat sein Direktmandat in der Oberpfalz verteidigt. Dem vorläufigen Ergebnis des Landeswahlleiters zufolge erhielt Füracker im Stimmkreis Neumarkt in der Oberpfalz bei der Landtagswahl am Sonntag 51,3 Prozent der Erststimmen, ein Plus von einem Prozentpunkt gegenüber seinem Ergebnis bei der Landtagswahl 2018. Auf dem zweiten Platz landete demnach weit abgeschlagen AfD-Kandidat Christian Pfab (14,9 Prozent) vor den Bewerbern der Freien Wähler, der Grünen und der SPD.

