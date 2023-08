Filmreife Flucht über österreichische Grenze

Polizei - Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. - Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Österreichische Polizisten haben ein aus Bayern kommendes Auto nach einer filmreifen Flucht gestoppt. Die Polizei Bad Tölz informierte die Kollegen aus Österreich, dass ein Auto mit Wiener Kennzeichen auf der Flucht in Richtung der Staatsgrenze am Achenpass sei. Das teilte die österreichische Polizei mit. Anhalteversuche der deutschen Polizei vereitelte der Fluchtfahrer in der Nacht auf Donnerstag demnach.

Gegen 2.30 Uhr durchbrach das Auto eine Polizeisperre der Österreicher und kam etwa zehn Meter weiter zum Stehen. Fünf Menschen versuchten zu Fuß zu flüchten, konnten aber den Angaben zufolge mit Warnschüssen gestoppt werden. Die Männer kamen in Gewahrsam, ihr Motiv war zunächst noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:230831-99-22748/2