Fiéls Drehbuch fürs Heimdebüt als Chef: Fans Sieg schenken

Die Vorfreude auf das erste Saison-Heimspiel ist bei Cristian Fiél groß. Mit dem 1. FC Nürnberg will der Trainer gegen Hannover nach dem Fehlstart in Rostock Tore und einen Sieg liefern.

Cristian Fiél hat das Drehbuch für sein Heimdebüt als Cheftrainer des 1. FC Nürnberg bereits fertig. Nun muss es der 43-Jährige mit seiner Mannschaft am Sonntag (13.30 Uhr) «nur» noch im Max-Morlock-Stadion erfolgreich zur Aufführung bringen. «Zweiter Spieltag, das erste Heimspiel, die Vorfreude ist groß. Ich hoffe, dass viele Leute ins Stadion kommen und wir sie mit einem Sieg nach Hause schicken können», sagte Fiél am Freitag. Rund 30.000 Zuschauer erwartet der «Club» im Max-Morlock-Stadion.

Fiél weiß natürlich, wie wichtig es ist, nach dem 0:2-Auftakt beim FC Hansa Rostock einen Saison-Fehlstart in der 2. Bundesliga abzuwenden. Denn für Punkte gibt es keinen Ersatz, sonst kann die Stimmung schnell umschlagen. «Das ist der heutige Fußball. Alle wollen Ergebnisse sehen und oben in der Tabelle stehen», bemerkte Fiél zu den Gesetzen des Profigeschäfts auch früh in der Saison: «War das schon mal anders?»

Die ambitionierten Hannoveraner um Ex-Nationalspieler Marcel Halstenberg waren mit einem 2:2 im Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Elversberg ebenfalls unbefriedigend in die neue Spielzeit gestartet. Insofern stehen beide Teams unter einem gewissen Lieferdruck. «Hannover hat fußballerische Qualität. Und sie haben Tempo», bemerkte Fiél zum Gegner.

Das Nürnberger Problem war auch in Rostock sofort wieder die aus der Vorsaison bekannte Abschlussschwäche. «Fußballspiele werden durch Tore entschieden», mahnte Fiél, der aber nicht nur die Offensivspieler um Mittelstürmer Christoph Daferner in die Pflicht nimmt: «Tore schießen darf jeder.»

Im Abwehrzentrum muss der FCN-Coach Ivan Marquez ersetzen. Der Neuzugang hatte sich in Rostock eine Schulterverletzung zugezogen. Der 29 Jahre alte Spanier wird wochenlang fehlen. Er müsse aber nicht operiert werden, wie Fiél berichtete. «Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht, Glück im Unglück.» Auch Mittelfeldspieler Mads Möller Dähli wird fehlen. Der 28 Jahre alte Norweger laboriere an einer Leistenproblematik, sagte Fiél. Der «Auslöser» für die Probleme sei offen, die medizinische Abteilung ist noch auf der Suche nach der Ursache.

