Fiél sieht Hertha im Aufwind - Cuisance vor Rückkehr

Seinen ersten Pflichtspielsieg bekam Hertha-Trainer Fiél im Pokal. Jetzt muss auch in der Liga ein Dreier her.

Hertha-Trainer Cristian Fiél sieht seine Mannschaft in einem Aufwärtstrend, der den ersten Heimsieg der Saison bringen soll. „Wir müssen da weitermachen, wo wir in Hamburg aufgehört haben. Dass wir da weitermachen, wie wir es in Rostock gemacht haben“, sagte der 44-Jährige vor der Partie gegen den Aufsteiger SSV Jahn Regensburg am Samstag (13.00 Uhr). „Wo wir gegen einen nicht einfachen Gegner nicht viel zugelassen haben, dadurch, dass wir im Ballbesitz so gut positioniert waren, dass wir bei Ballverlust sofort gegen pressen konnten.“

Dann habe sein Team beim 5:1 in der ersten Runde des DFB-Pokals auch die Ruhe gehabt, „auf den Moment zu warten, wo der Gegner nicht schließt und wir in die Räume kommen, die sie uns dann geben.“

Bisher noch kein Sieg in der Liga

Das erste Heimspiel der Saison hatten die Berliner gegen Paderborn verloren, danach gab es beim HSV zumindest einen Punkt. Trotzdem wäre alles andere als ein Dreier gegen Regensburg eine Enttäuschung, die wie schon in der Vorsaison einen frühen Rückstand auf die Aufstiegsränge bedeuten dürfte.

Doch Fiél ist gewarnt vor den Gästen. „Sie haben im Pokal einen Bundesligisten rausgeworfen. Sie haben in der Liga schon einen Sieg geholt“, sagte er. Besonders bei Standards und im Umschaltspiel könne der Jahn gefährlich werden. Im Mittelfeld kann Fiél wieder auf Michael Cuisance zurückgreifen. Der frühere Bayern-Profi konnte nach seiner Verletzung wieder voll mittrainieren.

