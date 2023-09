Feuerwerkskörper möglicher Auslöser für Scheunenbrand

Feuerwerkskörper - In einem Geschäft liegen Feuerwerksraketen in einem Karton. - Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Nach dem Brand einer Scheune in Mittelfranken sehen Ermittler Feuerwerkskörper als mögliche Ursache. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde in der Nähe des Brandorts in Leutershausen (Landkreis Ansbach) abgebrannte Pyrotechnik gefunden. Die Flammen waren am Montag von einem brennenden Baum aus auf das Gebäude übergegriffen.

Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an. Die Polizei suchte nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:230905-99-81101/3