Feuerwehrmann in Unterfranken von eigenem Fahrzeug überrollt

Ein 36-Jähriger möchte in Unterfranken eine Kreuzung absperren. Dann rollt das Feuerwehrfahrzeug plötzlich los - und erfasst den Feuerwehrmann.









Ein 36-jähriger Feuerwehrmann ist im Landkreis Haßberge von seinem eigenen Fahrzeug überrollt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.



Der Feuerwehrmann war am Freitag auf einer Kreuzung in Sand am Main, um diese für ein Fest abzusperren. Dafür verließ er sein Feuerwehrfahrzeug, das daraufhin aus ungeklärter Ursache ins Rollen geriet. Das Fahrzeug überrollte dabei den Mann. Zu Unfallursache nahm die Polizei die Ermittlungen auf.

− dpa