Feuerwehren befreien zwei Babys und Hund aus Autos

Feuerwehrleute haben in München und in Niederbayern jeweils ein Baby aus einem verschlossenen Auto befreit. In beiden Fällen hätten die Einsatzkräfte die Wagen nach kurzer Zeit geöffnet, teilten Polizei und Feuerwehr am Montag mit. In Essenbach (Landkreis Landshut) habe ein 33-Jähriger am Sonntag seinen acht Monate alten Sohn wieder in die Arme nehmen können, nachdem sich das Auto mit dem Schlüssel darin selbstständig verriegelt habe. In München habe am Sonntag eine Mutter ihre sechs Monate alte Tochter unversehrt in Empfang nehmen können.

Wie die Berufsfeuerwehr am Montag mitteilte, war das kleine Mädchen dort mit einem Hund in dem Wagen mit laufendem Motor eingeschlossen. Die Mutter habe daraufhin einen Notruf abgesetzt. „Ich glaube nicht, dass das Kind dort viel länger als eine Viertelstunde ausharren musste“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. „Wegen des laufenden Motors in einer Tiefgarage mit wenig Frischluftzufuhr war aber schon Eile geboten.“ Wie es zu dem Vorfall kam, blieb den Angaben der Feuerwehr zufolge zunächst unklar.

