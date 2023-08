Feuerwehr wegen Explosion in Hochhaus alarmiert: Ursache war ein E-Bike Akku

Die Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Friedrichshofen wurden demnach zu einem Brand in der Pfitznerstraße alarmiert. Auf der Anfahrt wurde durch die Leitstelle mitgeteilt, dass in dem Hochhaus „etwas explodiert sein muss“, so ein Feuerwehrsprecher. −Symbolbild: dpa

Wegen einer Explosion in einem Hochhaus ist es am Freitagabend in Ingolstadt zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Ursache war ein E-Bike-Akku, der zum Laden angesteckt war.









Vor Ort war im 3. Obergeschoss starker schwarzer Rauch aus den Fenstern einer Wohnung sichtbar. Schnell wurde über das Treppenhaus eine Schlauchleitung in das Brandgeschoss verlegt. „Ein Atemschutztrupp unter Pressluftatmern drang sehr schnell in die Schadwohnung ein und brachte das Feuer vor einer weiteren Ausbreitung unter Kontrolle“, so der Sprecher. Zeitgleich wurde die Drehleiter auf der rückwärtigen Gebäudeseite in Anleiterbereitschaft gebracht.





Feuerwehrtrupp kontrollierte sämtliche Wohneinheiten





Parallel wurden sämtliche Wohneinheiten durch einen weiteren Trupp abgegangen und kontrolliert. Der Mieter kam kurz darauf und konnte mitteilen, dass sich keine Person und kein Haustier in der Wohnung befindet und er Akkus eines E-Bikes zum Laden hinter der Tür hatte.



Die Wohnung wurde im Anschluss belüftet, teilweise wurden Trümmer und Akkuteile ins Freie gebracht. Die Türe der nicht mehr bewohnbaren Wohnung wurde notdürftig repariert und die Wohneinheit der Polizei übergeben.

− che