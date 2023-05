Feuerwehr Schlammersdorf verteilt Löscheimer zum Selberlöschen – So steht es um Wehren in der Region

Wenn es brennt, kommt in der Regel die örtliche Feuerwehr zur Hilfe. Doch was, wenn so wenige Leute bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv sind, dass diese gar nicht erst ausrücken kann? Tatsächlich haben einige Feuerwehren zu wenige Nachwuchskräfte – darunter auch die Feuerwehr Schlammersdorf aus der Gemeinde Hallerndorf (Landkreis Forchheim), die vor Kurzem mit einer provokanten Aktion auf dieses Problem aufmerksam gemacht hat.

Jetzt weiterlesen. Wählen Sie Ihren Zugang: Kostenfrei weiterlesen 5 Plus-Artikel pro Monat frei

14 Tage voller Zugriff in der PNP News-App

kostenfreier PNP Newsletter Jetzt registrieren PNP Plus - mtl. kündbar mtl. 10,99 € mtl. 10,99 € Unbegrenzter Zugriff auf alle PNP Plus-Artikel

Monatlich kündbar

Für Printabonnenten zum Sonderpreis von mtl. 1,99 € Jetzt abonnieren Ich bin bereits Print-Vollabonnent PNP ePaper mit PNP Plus mtl. 32,99 € mtl. 32,99 € Die digitale Zeitung mit Abendausgabe

Vorlesefunktion und Rätselspaß

Für Printabonnenten zum Sonderpreis von mtl. 9,99 Euro Jetzt abonnieren Sie sind bereits registriert oder Plus-Abonnent? Hier anmelden angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?