Feuerwehr rettet jungen Turmfalken aus Dachrinne

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben in München einen jungen Turmfalken gerettet. Das Tier stürzte am Samstagvormittag aus rund zehn Metern Höhe aus seinem Nest im alten Schlauchturm der Feuerwehrwache Milbertshofen und landete dann in der Dachrinne der Fahrzeughalle der ohnehin für Tierrettung zuständigen Helfer, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte.

Einige Feuerwehrkräfte hatten den Sturz beobachtet und machten sich daran, das Tier zu retten. Mithilfe einer Drehleiter holten sie den Falken aus der Dachrinne und brachten ihn zurück in das Nest zu seinen Geschwistern. Laut einem Sprecher stellten die Einsatzkräfte keine augenscheinlichen Verletzungen bei dem jungen Tier fest.

