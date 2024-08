Feuerwehr muss Chemikalienbehälter einer Wäscherei kühlen

In der Nacht zu Dienstag pumpt die Feuerwehr Chemikalien in Tanks auf dem Hof einer Wäscherei. Wegen der Hitze am Tag drohten die Behälter dann zu platzen.

Weil mehrere Behälter mit Chemikalien einer Wäscherei sich wegen der Hitze ausdehnten und zu bersten drohten, haben zahlreiche Feuerwehrkräfte die Tanks mit Wasser heruntergekühlt. Über hundert Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) seien am Dienstag bei der Wäscherei in Blaichach (Landkreis Oberallgäu) im Einsatz gewesen. Sie konnten ein Auslaufen der Chemikalien verhindern, teilte die Polizei mit. Noch in der Nacht habe dann eine Spezialfirma die Behälter abtransportiert.

Bereits in der Nacht zu Dienstag gab es einen Großeinsatz in der Wäscherei. Dort war bei einem Betriebsunfall ein chemischer Stoff aus einem 1.000 Liter-Tank ausgelaufen. Dieser habe mit einer weiteren Chemikalie reagiert, wodurch gesundheitsschädliche Stoffe entstanden seien. Insgesamt wurden vier Menschen verletzt. Die Einsatzkräfte haben daraufhin die Chemikalien in Tanks gepumpt und auf den Hof gestellt, wo sie sich erhitzten.

