Feuerwehr holt Katze aus Motorraum von eigenem Fahrzeug

Eine Wache der Münchner Feuerwehr hat einen tierischen Gast in ihrer Tiefgarage. Der will den Motorraum eines Dienstwagens aber nicht verlassen - was die Befreiungsversuche verkompliziert.

Feuerwehrleute haben eine junge Katze aus dem Motorraum eines ihrer eigenen Fahrzeuge in einer Wache in München befreit. Die Einsatzkräfte seien am Donnerstagvormittag durch unübliche Geräusche in der Tiefgarage auf das Tier aufmerksam geworden, teilte die Berufsfeuerwehr mit.

Die Katze war demnach in den Motorraum eines geparkten Dienstautos hineingekrochen. Nachdem das Tier aus diesem hervorgekommen war, flüchtete es aber gleich in ein weiteres Feuerwehrfahrzeug. Da es dessen Motorraum allerdings nicht freiwillig verlassen wollte, habe ein Mitarbeiter der Leitstelle Material zur Tierrettung sowie weitere Helfer angefordert.

Mit Leitblechen, Kescher und Fangnetzen sei es den mindestens acht Einsatzkräften nach einer halben Stunde schließlich gelungen, die Katze einzufangen. Das Tier sei unverletzt geblieben. Ein Besitzer hat sich nach Angaben der Feuerwehr bisher nicht gemeldet. Bis dahin kümmere sich eine Notfallsanitäterin, die sich mit der Katze anfreunden konnte.

