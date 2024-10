Feuerwehr findet Leiche in ausgebrannter Gartenhütte

Zeugen melden eine brennende Gartenhütte. Die Feuerwehr rückt zum Löschen an – und findet eine verbrannte Leiche.

Nach dem Brand einer Gartenhütte in Emskirchen (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) haben Feuerwehrleute darin eine Leiche gefunden. Die Identität der bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Person war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Zeugen hätten den Brand am Freitagabend gemeldet.

Die Feuerwehr löschte zwar die Flammen, das Häuschen brannte demnach aber komplett aus. Bei Nachlöscharbeiten seien die Einsatzkräfte auf die Leiche in der Hütte gestoßen. In der Nähe hätten Beamte außerdem ein Fahrrad gefunden, das der toten Person gehört haben könnte. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die Ursache des Vollbrands der Hütte, in der es laut Polizei keinen Strom gab, war den Angaben nach zunächst unklar.

