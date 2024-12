Feuerwehr befreit Dreijährige aus Toilette

Vater und Tochter sind gerade beim Bäcker, als das Mädchen zur Toilette muss. Das Kind schließt sich ein – und das Schlamassel beginnt.

Die Feuerwehr hat im oberfränkischen Rödental eine Dreijährige aus der Kundentoilette einer Bäckereifiliale befreit, die sich dort alleine eingeschlossen hatte und nicht mehr herauskam. Der Vater des Mädchens konnte die Tür nach Polizeiangaben nicht von außen öffnen. Also rückten am Sonntag die Einsatzkräfte an und bauten das Türschloss aus.

