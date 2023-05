Feuerwehr befreit Baby aus Auto

Feuerwehr - Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein weinendes Baby ist im unterfränkischen Großostheim von der Feuerwehr aus einem Auto befreit worden. Wie die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg am Freitag mitteilte, hatte die Mutter das Auto durch ein Missgeschick verriegelt, während der Schlüssel aber noch im Inneren des Wagens lag. Weil sie keinen Ersatzschlüssel hatte, rief die Frau in ihrer Not die Rettungskräfte. Mit zwei Fahrzeugen rückte die Feuerwehr an. Innerhalb weniger Minuten konnten die Einsatzkräfte die Tür öffnen und das schreiende Baby befreien, das in einer Babyschale auf dem Rücksitz war. «Es bestand zum Glück keine akute Gefahr für das Kind», kommentierte die Feuerwehr den Vorfall vom Donnerstagabend im Ortsteil Ringheim.

