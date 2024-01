Feuerkorb ins Wohnzimmer gestellt – sieben Menschen im Kreis Starnberg in Klinik gebracht

Einen brennenden Feuerkorb hat sich eine Familie in Gilching im Landkreis Starnberg in der Silvesternacht ins Wohnzimmer gestellt. Die Party fand ein schnelles Ende.



Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Neujahrstag mitteilte, wollte die Familie die Silvesterparty in Wohnzimmer verlegen und nahm dafür den brennenden Feuerkorb mit. Sieben Familienmitglieder zeigten daraufhin Vergiftungserscheinungen und mussten sich laut eigenen Angaben der Polizei gegenüber übergeben.



Sie alarmierten über den Notruf Feuerwehr- und Rettungsdienst. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurden sie vom Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Klärung der Gesamtumstände übernommen.

− bli