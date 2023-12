Feuer zerstört Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses: Verletzte

Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Nittenau (Landkreis Schwandorf) sind zwei Menschen verletzt worden. Die Feuerwehr habe am Donnerstagabend vier Menschen aus dem brennenden Haus gerettet, in dem insgesamt 18 Personen gemeldet seien, sagte ein Polizeisprecher. Die zwei Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Dachstuhl des Hauses brannte vollständig ab. Rund 200 Feuerwehrleute kämpften rund drei Stunden gegen die Flammen. Das Haus ist nach dem Brand unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 100 000 Euro. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, sei bisher völlig unklar, sagte der Polizeisprecher.

