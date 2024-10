Feuer in Tiefgarage: Mehrfamilienhaus evakuiert

In einer Tiefgarage in Marktheidenfeld ist ein Feuer ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Ein Feuer in einer Tiefgarage hat in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) für einen Großeinsatz gesorgt. Gegen 9.00 Uhr gingen am Dienstag bei der Integrierten Leitstelle Meldungen über dichte Rauchschwaden ein, die aus der Garage eines Mehrfamilienhauses in der Brückenstraße aufstiegen. Feuerwehrkräfte aus Marktheidenfeld und umliegenden Gemeinden konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung auf das Wohnhaus verhindern. Personen wurden nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei evakuierte das Gebäude aufgrund der starken Rauchentwicklung. Der Brand zerstörte zwei Fahrzeuge vollständig und beschädigte weitere Autos sowie die Bausubstanz der Tiefgarage. Der Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Erkenntnissen nach von einem technischen Defekt an einem der Fahrzeuge als Brandursache aus.

