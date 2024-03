Feuer in Segelverein-Clubhaus: Viertelmillion Euro Schaden

Einen Schaden von mindestens 250.000 Euro hat ein Feuer im Clubhaus eines Segelvereins am Ammersee verursacht. Ein Clubmitglied entdeckte den Brand am Montag in dem Gebäude in Herrsching am Ammersee (Landkreis Starnberg) und informierte die Polizei, wie es in einer Mitteilung der Polizei von Dienstag hieß. Verletzte gab es den Angaben zufolge keine. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gebe es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

