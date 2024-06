Feuer in Mehrfamilienhaus in Würzburg

In einem Mehrfamilienhaus im Würzburger Bezirk Zellerau ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Fünf Menschen, die in dem Geschoss über der brennenden Wohnung festsaßen, seien mit einer Drehleiter gerettet worden, teilte die Feuerwehr mit. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gebracht worden, hieß es weiter. Insgesamt wurden acht Menschen durch Rauchgase leicht verletzt und von Einsatzkräften vor Ort behandelt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, blieb vorerst unklar.

