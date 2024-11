Feuer in Lagerhalle in Niederbayern

Feueralarm in Ergolding nahe Landshut: Dort gerät am Nachmittag eine Halle in Vollbrand. Noch sind viele Fragen offen.

Eine Lagerhalle im niederbayerischen Ergolding (Landkreis Landshut) ist in Vollbrand geraten. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war zunächst unklar, ob dabei Menschen verletzt wurden. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle.

Nach Angaben des Sprechers wurde die Halle zum Teil als Autowerkstatt genutzt. Zur Ursache des Brandes und zur Schadenshöhe konnte der Sprecher keine Angaben machen. Wie lange die Löscharbeiten voraussichtlich noch andauern, war ebenfalls unbekannt.

© dpa-infocom, dpa:241109-930-284099/1