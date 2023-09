Feuer in Flüchtlingsunterkunft in Erlangen ausgebrochen

Feuerwehr - Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zu einem Einsatz. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

In einer Flüchtlingsunterkunft in Erlangen ist ein Feuer ausgebrochen. Bisher gebe es keine Hinweise auf Verletzte oder Tote, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die Unterkunft bestehe aus mehreren Containern. Einer davon stehe in Vollbrand. In diesem seien fünf Menschen gemeldet. Drei davon seien aber nicht vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen sei das Feuer innerhalb des Containers ausgebrochen, sagte die Sprecherin. Die Ermittler gehen deshalb derzeit nicht von einem Brandanschlag aus. Brandstiftung sei bislang nicht ausgeschlossen.

