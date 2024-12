Feuer in Asylbewerber-Unterkunft - Bewohner in U-Haft

Sicherheitsmitarbeiter entdecken ein Feuer in einem Wohncontainer für Asylbewerber. Schnell fällt der Verdacht auf einen der Bewohner.

Nach einem Feuer in einer Unterkunft für Asylbewerber in Oberbayern sitzt ein Bewohner wegen Verdachts auf Brandstiftung in Untersuchungshaft. Der 28-Jährige sei dringend verdächtig, den Brand in einem Wohncontainer einer Gemeinschaftsunterkunft in Lenting (Landkreis Eichstätt) gelegt zu haben, teilte die Polizei mit.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hätten das Feuer bemerkt und selbst gelöscht. Wegen des starken Rauchs hätten die Bewohner die Unterkunft dennoch verlassen müssen. Wie viele Menschen betroffen waren, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Auch die Höhe des Schadens blieb vorerst unklar.

