Feuer im Carport greift auf Wohnhaus über

Im Landkreis Erding ist am Wochenende zunächst ein Carport in Brand geraten, danach griffen die Flammen auf die angrenzende Doppelhaushälfte über. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Brand am Sonntag in Finsing entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zahlreiche Feuerwehrleute waren vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Die Ermittlungen zur Ursache hat die Kripo Erding übernommen.

© dpa-infocom, dpa:231218-99-340071/2