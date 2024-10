Feuer gelegt - Eingreifen von Bewohnern verhindert Hausbrand

Ein junger Mann legt vor der Wohnungstür Feuer. Seine Familie kann Schlimmeres verhindern.

Ein 19-Jähriger soll in einem Mehrfamilienhaus in Unterfranken Feuer gelegt haben. Angehörige löschten nach Angaben der Polizei die Flammen und konnten dadurch einen Hausbrand in Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) verhindern. Der junge Mann sitzt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der Verdächtige am Freitag vergangener Woche vor der Wohnungstür eine brennbare Flüssigkeit angezündet. Nach der Tat war er der Polizei zufolge geflohen. Diese konnten ihn aber noch im Stadtgebiet festnehmen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.

