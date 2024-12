Feuer beim Kochen - Zwei Verletzte und 150.000 Euro Schaden

Feuerwehrmann am Einsatzfahrzeug - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind zwei Frauen verletzt worden. (Symbolbild) - Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Beim Kochen fängt Essen auf dem Herd Feuer. Die Flammen greifen auf die Wohnung über.

Weil das Essen auf dem Herd Feuer fing, sind zwei Frauen in einem Mehrfamilienhaus in Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) verletzt worden. Zudem entstand bei dem Brand an Heiligabend ein geschätzter Schaden von etwa 150.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte zunächst das Essen auf dem Herd Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf die gesamte Wohnung im ersten Geschoss über.

Die 83-Jährige und die 63-Jährige kamen mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser, wie ein Sprecher sagte. Ob die beiden Frauen miteinander verwandt sind, war zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Wohnungen im ersten und im zweiten Obergeschoss sind vorerst nicht mehr zu bewohnen.

